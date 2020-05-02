2020-05-02T11:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 69

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 2 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 31005 человек.Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 31005 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле по состоянию на 2 мая 2020 года вновь увеличилось. По данным оперативного штаба за сутки из больниц выписаны еще 13 человек. Таким образом, общее число излечившихся составляет 69.

Всего же в крае зарегистрировано 451 случай заболевания коронавирусом. Из общего числа заболевших 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа, 329 случаев – по контакту с заболевшими, 68 выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.

На сегодняшний день медицинским наблюдением находятся под – 2067 человек. Снято с меднаблюдения – 8075 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 31005 человек.

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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