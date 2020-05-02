Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года составило 451
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 мая 2020 года выросло на 28 человек и составило 451 случай инфицирования.
Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Среди заболевших 40 детей. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Барнауле – 13 человек, в Бийске - четыре, по два заболевших прибавилось в Рубцовском, Змеиногорский, Третьяковском районах, по одному в Новоалтайске, Яровом, Немецком районе, Славгороде и Кулундинском районе.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, а также проводят заключительную дезинфекцию в очагах.
По состоянию на 2 мая в Алтайском крае на короновирусную инфекцию обследовано 31005 человек. Под медицинским наблюдением находится 2067 человек. Снято с меднаблюдения 8075 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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