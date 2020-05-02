2020-05-02T08:02:23+03:00
Общество

Почти полмиллиона рублей выделили на строительство новой школы в Новоалтайске

По плану стройка закончится в 2022 году
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Школа вместит в себя 550 учеников.Школа вместит в себя 550 учеников.Фото: Минстройтранс Алтайского края
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В Новоалтайске построят новую трехэтажную школу. Из краевого и федерального бюджетов на это выделили около 490 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Школа вместит в себя 550 учеников. Для них обустроят два спортивных зала с раздевальными и душевыми, слесарную и столярную мастерские, мастерскую кройки и шиться, актовый зал с артистической, костюмерной, складом декораций и музыкальных инструментов, мультимедийный кабинет и класс масляной живописи.

- К работам на объекте подрядчики приступили в марте текущего года, на сегодняшний день выполнены геодезические работы и устройство основания фундаментов, выполняется вертикальная планировка и устройство свайного поля, – пишут на сайте министерства.

Здание оборудуют лифтом и двумя подъемными платформами для маломобильных групп населения. В планах закончить стройку в 2022 году. Мероприятия ведутся под контролем Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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