2020-05-02T06:49:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года составило 36

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Коронавирус выявили у жителя Шебалинского района.Коронавирус выявили у жителя Шебалинского района.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевшим коронавирусом в Республике Алтай на 2 мая 2020 года года достигло 36. За последние сутки выявлен один новый случай заболевания.

По информации оперативного штаба, коронавирус выявили у жителя Шебалинского района, который ранее вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом, и находился на самоизоляции. Коронавирус обнаружен в результате профилактического исследования и протекает бессимптомно.

Таким образом, на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания, в том числе 10 – в Турочакском районе, 9 – в Горно-Алтайске, 7 – в Онгудайском районе, 6 – Усть-Коксинском районе, по 2 – в Майминском и в Шебалинском районах.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим полной самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости, отказаться от любых поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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