В Бийске умер почетный машиностроитель России Александр Черемисин
1 мая умер почетный гражданин Бийска, бывший руководитель завода «Сибприбормаш» Александр Черемисин, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Он начал трудиться на Бийском приборостроительном заводе (с 1982 года – «Сибприбормаш») в сентябре 1974 года. За 23 года работы на этом предприятии Александр Черемисин прошел путь от старшего инженера по инструменту автоматного цеха до генерального директора объединения.
В 1997 завод находился в сложнейшем финансовом и социально-экономическом положении. Благодаря грамотным управленческим решениям Александр Черемисин сумел сохранить производственный и кадровый потенциал предприятия, добиться значительного роста объемов производства.
Он уделял огромное внимание развитию Бийска. По инициативе Александра Черемисина ремонтировали и строили дороги, благоустраивали дворы и улицы.
Александр Черемисин - почетный гражданин города Бийска и почетный машиностроитель Министерства промышленности и энергетики, почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии Российской Федерации, почетный ветеран труда объединения «Сибприбормаш». Кроме того, он получил и другие награды.
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