В Бийске сотрудник СИЗО заразился коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T14:18:04+03:00

Мужчину изолировали, а у всех контактировавших с ним людей взяли анализы на COVID-19

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У сотрудника СИЗО-2 в Бийске выявили коронавирусную инфекцию. Его изолировали, а у контактировавших с ним людей два раза брали анализы на COVID-19. Они оказались отрицательным, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

После того, как у сотрудника СИЗО обнаружили коронавирус в учреждении провели необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. У контактировавших с зараженным COVID-19 взяли анализы, которые дважды оказались отрицательными.

В ведомстве отметили, что проводят ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников УИС, а также лиц, содержащихся в колониях и следственных изоляторах Алтайского края.

Во всех учреждениях УФСИН организованы дополнительные дезинфекционные мероприятия. Обязателен масочный режим для всех людей, входящих на режимную территорию. Категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела.

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло на 41 человека. Общее число число заболевших коронавирусом составляет 423 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU