1 Май 2020 2020-05-01T13:29:52+03:00

Алтайские полицейские помогли беременной женщине, у которой начались схватки Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Вскоре жительница Алтая стала матерью в пятый раз

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В Республике Алтай инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине добраться до медучреждения. Жительница региона родила в перинатальном центре уже через 20 минут после того, как ее туда довезли, сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло 22 апреля. Старший инспектор ГИБДД МВД по Республике Алтай Андрей Шагаев и стажер по должности инспектора Денис Алексеев работали вблизи села Чепош, когда к ним за помощью обратился автомобилист.

Мужчина рассказал, что у него в машине находится его беременная супруга, у которой начались схватки. Сельчанин пояснил, что женщина может родить в любую минуту, а ехать до медицинского учреждения еще 70 километров.

Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, инспекторы сопроводили автомобиль с роженицей до села Манжерок, где их уже ждал другой экипаж.

Инспекторы ГИБДД Николай Дробышев и Иван Казанцев подменили своих коллег, продолжив сопровождение автомобиля. Женщину доставили в перинатальный центр, где ее уже ждали медики.

- Всего 20 минут спустя в семье Бедаревых родился пятый ребенок, которого назвали Максимом. Как отметили специалисты родильного дома, благодаря тому, что роженица была своевременно доставлена в медицинское учреждение, ее здоровью и здоровью малыша ничего не угрожало, - отмечают в ведомстве.

Полицейские приезжали на выписку мамы и ее сына. Сотрудники ГИБДД вручили родителям подарки и пожелали супругам крепкого здоровья, благополучия и удачи на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU