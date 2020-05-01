На Алтае мужчина облил бензином назойливую гостью и угрожал поджечь

1 Май 2020 2020-05-01T12:29:59+03:00

Женщина не собиралась уходить из чужого дома и легла спать

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В полицию обратилась жительница Улаганского района. Женщина сообщила, что сожитель сестры облил ее бензином и угрожал поджечь, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к своей сестре, которая находилась дома вместе с сожителем. Во время совместного застолья гостья не рассчитала силы и много выпила. После этого она решила остаться на ночлег у родственников и легла спать.

Мужчине это не понравилось, он попытался выпроводить родственницу гражданской супруги, но женщина уходить не собиралась.

- Разозлившись на назойливую гостью, сельчанин облил ее бензином, слитым из припаркованного возле дома автомобиля, и потребовал покинуть их дом. В противном случае он обещал ее поджечь, - отмечают в ведомстве.

В итоге гостья ушла из чужого дома, а потом обратилась в полицию. Полицейские задержали нетрезвого дебошира и доставили его в отделение. В ходе разбирательства он признался в содеянном.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU