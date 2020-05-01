В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби

1 Май 2020 2020-05-01T11:30:16+03:00

Стало известно, как будут курсировать теплоходы по Оби

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию. Жители и гости краевой столицы могут воспользоваться речным транспортом, сообщают в министерстве транспорта региона.

Теплоходы «Водолей» и «Москва 175» начнут курсировать по направлениям Барнаул-Рассказиха-Барнаул (через Бобровку), Барнаул-Бобровка-Барнаул, Барнаул-Кокуйское-Барнаул.

В местах продажи билетов размещены памятки для пассажиров о правилах поведения, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в региональном минтрансе отмечают, что на теплоходах обозначены места нахождения пассажиров во время рейса. Экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски). Влажную уборку проводят после каждого рейса.

Информацию о расписании движения теплоходов и стоимости билетов можно найти здесь.

Прогулочные направления возобновят после снятия особого режима на территории Алтайского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 мая 2020: 41 новый случай заражения COVID-19

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU