В Барнауле открыли пассажирскую навигацию по Оби
В Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию. Жители и гости краевой столицы могут воспользоваться речным транспортом, сообщают в министерстве транспорта региона.
Теплоходы «Водолей» и «Москва 175» начнут курсировать по направлениям Барнаул-Рассказиха-Барнаул (через Бобровку), Барнаул-Бобровка-Барнаул, Барнаул-Кокуйское-Барнаул.
В местах продажи билетов размещены памятки для пассажиров о правилах поведения, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции.
Также в региональном минтрансе отмечают, что на теплоходах обозначены места нахождения пассажиров во время рейса. Экипаж снабжен антисептиками, средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски). Влажную уборку проводят после каждого рейса.
Информацию о расписании движения теплоходов и стоимости билетов можно найти здесь.
Прогулочные направления возобновят после снятия особого режима на территории Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU