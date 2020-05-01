Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года составило 56

1 Май 2020 2020-05-01T10:29:44+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 мая 2020 года увеличилось еще на 12 человек и составило 56.

Однако вместе с тем растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба за минувшие сутки в Алтайском крае число зараженных COVID-19 выросло на 41 человека. На 1 мая в регионе диагноз подтвержден у 423 человек, из них 35 – это дети до 17 лет.

Напомним, больше всего новых случаев - 19, зарегистрировали в Барнауле. Количество заразившихся выросло и в других районах Алтайского края. Добавилось следующее число больных COVID-19: Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район -1, Бийск- 1, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть- Калманский район – 1, Бийский район – 1.

Отметим, что впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.

Под меднаблюдением находятся более 1,5 тыс. человек, снят контроль за состоянием более 7,8 тыс. человек. Всего в Алтайском крае обследовали более 29 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU