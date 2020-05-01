Молодой человек вынес из алтайского магазина коробку с деньгами

1 Май 2020 2020-05-01T09:30:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бийске неизвестные украли из магазина коробку с выручкой. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отдел полиции «Приобский» обратилась индивидуальный предприниматель, которая занимается продажей напитков на розлив. По словам потерпевшей, ночью неизвестные разбили стекло на входной двери и проникли в помещение. Добычей злоумышленников стала коробка с выручкой. Ущерб составил около 25 тыс. рублей.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. В совершении кражи подозревают 22-летнего молодого человека. Задержанный в содеянном признался. Парень ранее судим, его оставили под подпиской о невыезде.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Алтая лишилась 50 тысяч рублей после установки приложения для защиты денег

Полицейские ищут мошенника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU