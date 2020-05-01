Алтайский театр драмы устроит онлайн-показ спектакля по пьесе Островского

1 Май 2020 2020-05-01T07:30:27+03:00

Этой постановкой завершат онлайн-проект по знакомству жителей региона с архивными спектаклями

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1 мая зрители смогут онлайн посмотреть спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Александра Островского. Пьеса шла на сцене Алтайского краевого театра драмы с 2008 по 2016 год, сообщает официальный сайт региона.

- Режиссер Владимир Золотарь поставил историю "молодого волка" Глумова, идущего напролом, только бы добиться расположения сильных мира сего, с бесстрашием, от которого захватывает дух. Рецепт Глумова примитивен, но никогда не дает осечки: грубая неприкрытая лесть. С ее помощью он почти добивается цели, если бы не его тайный дневник, досадно попавший в чужие руки и разрушивший надежду злого, но наивного карьериста, - рассказывают в театре.

В центральной роли - Антон Кирков. Также в спектакле играют народные артисты России Светлана Талалаева, Дементий Паротиков и другие звезды.

Спектакль будет доступен по ссылке с 19 часов 1 мая по 19 часов 2 мая.

Отметим, что этой постановкой театр завершает онлайн-проект по знакомству жителей региона с архивными спектаклями.

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Премьера постановки состоялась 21 апреля 2009 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU