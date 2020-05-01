Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски
Жительница Барнаула хотела хотела купить детскую коляску через интернет, но попалась на мошенников и потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу обратилась местная жительница 1989 года рождения. Потерпевшая рассказала, что нашла в социальной сети аккаунт интернет-магазина, в котором продавались детские коляски.
Женщина связалась с менеджером и прислала на указанный банковский счет 20 тыс. рублей. Во время телефонного разговора продавец пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Однако в указанный срок заказ не пришел, а объявление и аккаунт продавца оказались удалены с сайта.
Жительница Барнаула предположила, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU