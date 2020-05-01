2020-05-01T06:30:26+03:00
Общество

Жительницу Алтайского края обманули на крупную сумму при покупке детской коляски

Женщина лишилась 20 тыс. рублей
САНТАЛОВ Константин
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Женщина с коляской.Женщина с коляской.Фото: pixabay.com
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Жительница Барнаула хотела хотела купить детскую коляску через интернет, но попалась на мошенников и потеряла деньги, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу обратилась местная жительница 1989 года рождения. Потерпевшая рассказала, что нашла в социальной сети аккаунт интернет-магазина, в котором продавались детские коляски.

Женщина связалась с менеджером и прислала на указанный банковский счет 20 тыс. рублей. Во время телефонного разговора продавец пообещал доставить товар транспортной компанией в течение нескольких дней. Однако в указанный срок заказ не пришел, а объявление и аккаунт продавца оказались удалены с сайта.

Жительница Барнаула предположила, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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