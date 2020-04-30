Какие улицы обработают от коронавируса в Барнауле в ночь на 1 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T16:01:22+03:00

Горожан просят и не выходить из дома во время дезинфекции дорог

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В ночь на 1 мая в краевой столице от коронавируса продезинфицируют несколько дорог. Жителей города просят ответственно отнестись к мерам предосторожности, проявить сознательность и не выходить из дома в период обработки, по возможности убрать машины с проезжей части, сообщают в мэрии Барнаула.

В ночь с 30 апреля на 1 мая работы запланированы на улицах Советской Армии, Матросова, Меланжевой, Бехтерева, Полярной, 80-й Гвардейской Дивизии, Червонной, Телефонной, Солнцева, Союза Республик, Крупской, Мерзликина, Челюскинцев, Чеглецова, Аносова, Балтийской, Взлетной, С. Ускова, Лазурной, Шумакова, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Островского, Новгородской, Энтузиастов, Павловском тракте, проспекте Коммунаров. Обработка начнется в 22 часа.

Напомним, дезинфекция улиц проводится по рекомендации Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU