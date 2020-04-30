2020-04-30T14:48:55+03:00
Общество

На Алтае арбитражного управляющего обвиняют в обмане предпринимателей почти на миллион рублей

Обвиняемый не признал своей вины
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего арбитражного управляющего. Его обвиняют мошенничество в крупном размере, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2016 году к обвиняемому обратились директор общества с ограниченной ответственностью и руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств края. Они попросили провести процедуру банкротства в отношении возглавляемых ими предприятий.

- Поняв, что предприниматели не осведомлены о порядке и условиях ведения дело банкротстве, а также условиях выплаты арбитражному управляющему вознаграждения и возмещения расходов, решил обманным путем похитить у них денежные средства, - отмечает в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, на протяжении полутора лет арбитражный управляющий частями незаконно получал от предпринимателей деньги за ведение дела о банкротстве. Всего он похитил более 960 тыс. рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что полученные деньги были займом, так как он брал их у предпринимателей в долг. Версия мужчины была опровергнута собранными следствием доказательствами.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого в размере более 2 млн рублей. В ближайшее время арбитражный управляющий предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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