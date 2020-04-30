2020-04-30T13:21:15+03:00
Общество

Мэр Барнаула призвал горожан оставаться дома на майских праздниках

Вячеслав Франк в очередной раз обратился к барнаульцам
САНТАЛОВ Константин
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Вячеслав Франк.Вячеслав Франк.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Глава Баранула Вячеслав Франк вновь обратился к жителям краевой столицы. Он призвал людей соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города напомнил, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране президент продлил нерабочие дни до конца майских праздников. Учитывая складывающуюся ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора, на оперативном штабе принято решение ужесточить режим въезда в край. Аналогичные меры введены и в других сибирских регионах.

Мэр Барнаула попросил горожан воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым.

- Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов, - сказал Вячеслав Франк.

Он обратился и к садоводам, которые планируют провести время на даче. Их также призвали соблюдать все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

- Уважаемые барнаульцы, органами власти всех уровней сегодня принимаются необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В этой работе задействованы сотни людей. Ежедневно врачи, сотрудники Роспотребнадзора, полиции обеспечивают нашу с вами безопасность. Работники общественного транспорта, коммунальных служб стараются сохранить комфорт и чистоту в городе. Чтобы помочь им, оставайтесь дома, - резюмировал мэр краевой столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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