Жительницу Алтайского края жестоко убили за отказ познакомиться
27 апреля в лесном массиве в Бийске обнаружили тело 53-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, вскоре задержали подозреваемого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Задержанный - 57-летний местный житель. Предварительно установлено, что днем 17 апреля пьяный подозреваемый решил познакомиться с женщиной.
Потерпевшая отказалась принимать знаки внимания от незнакомого мужчины, между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый взял деревянную палку и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась, а обвиняемый скрылся с места происшествия.
В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU