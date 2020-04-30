Жительницу Алтайского края жестоко убили за отказ познакомиться

30 Апр 2020 2020-04-30T12:00:41+03:00

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27 апреля в лесном массиве в Бийске обнаружили тело 53-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, вскоре задержали подозреваемого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанный - 57-летний местный житель. Предварительно установлено, что днем 17 апреля пьяный подозреваемый решил познакомиться с женщиной.

Потерпевшая отказалась принимать знаки внимания от незнакомого мужчины, между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый взял деревянную палку и несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась, а обвиняемый скрылся с места происшествия.

В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU