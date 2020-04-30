2020-04-30T11:21:34+03:00
Общество

В Алтайском крае спасли краснокнижного лебедя

Птица запуталась в сети и не могла выбраться
САНТАЛОВ Константин
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Лебедь.Лебедь.Фото: pixabay.com
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Житель села Новокаменка в Ельцовском районе нашел недалеко от озера малого лебедя, который занесен в Красную книгу. Птица запуталась в сети, была ослабленной и пыталась взлететь, но все попытки заканчивались неудачей, сообщает Минприроды Алтайского края.

О пернатой находке сообщили госохотинспектору Дмитрию Самаркину, специалистам Минприроды региону и доктору Артему Кучеру. Птицу разместили у себя, за пернатым гостем активно ухаживали.

За два дня реабилитации лебедь окреп и набрался сил. Птицу выпустили на том же озере, где нашли.

Отметим, что малый лебедь относится к семейству утиных и представляет собой уменьшенную копию лебедя-кликуна. Отсюда и его название. Из всех видов лебедей он самый маленький (до 128 см).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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