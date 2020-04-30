В Алтайском крае спасли краснокнижного лебедя

30 Апр 2020 2020-04-30T11:21:34+03:00

Птица запуталась в сети и не могла выбраться

Изменить размер текста: A A

Житель села Новокаменка в Ельцовском районе нашел недалеко от озера малого лебедя, который занесен в Красную книгу. Птица запуталась в сети, была ослабленной и пыталась взлететь, но все попытки заканчивались неудачей, сообщает Минприроды Алтайского края.

О пернатой находке сообщили госохотинспектору Дмитрию Самаркину, специалистам Минприроды региону и доктору Артему Кучеру. Птицу разместили у себя, за пернатым гостем активно ухаживали.

За два дня реабилитации лебедь окреп и набрался сил. Птицу выпустили на том же озере, где нашли.

Отметим, что малый лебедь относится к семейству утиных и представляет собой уменьшенную копию лебедя-кликуна. Отсюда и его название. Из всех видов лебедей он самый маленький (до 128 см).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Майские праздники 2020 в Барнауле: что можно делать, а что нельзя

Разбираемся в ограничительных мерах на поездки, пикники и прогулки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU