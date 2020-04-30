Алтайским девятиклассникам отменили экзамены по выбору

30 Апр 2020 2020-04-30T11:04:15+03:00

Оценки по экзаменам по выбору будут выставлять на основе текущих отметок Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ученики девятых классов в этом году не будут сдавать экзамены по выбору. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

- В начале июня, предположительно в первой декаде, мы проведем два основных экзамена для выпускников 9-х классов – это русский язык и математика. От чего будет зависеть состоятся ли они в этот срок или нет? Это зависит от утвержденного графика проведения ЕГЭ. Его утверждают федеральные органы власти, то есть рособрнадзор. Как только мы получим график, мы тут же утверждаем график проведения ОГЭ, - говорит министр.

Обращаем внимание, что ОГЭ пройдет только по двум обязательным предметам. Экзаменов по выбору не будет.

- Те школьники, которые в девятом классе прошлого года не сдали экзамены по выбору, оценка им будет выставлена по текущей успеваемости, - добавляет Костенко.

Напомним, учебный год у школьников 1-8 классов завершится 22 мая, а с 25 по 29 занятия закончатся у десятиклассников.

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- Если это малые и малокомплектные школы до 12 человек школе, а выпускников, соответственно, еще меньше, то им можно провести последние звонки, - говорит министр образования и науки Алтайского края (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU