2020-04-30T11:03:15+03:00
Экономика

ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая

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В связи с предстоящими праздничными днями – Праздником Весны и Труда и Днем Победы, а также во исполнение указа Президента РФ о продлении нерабочих дней до 11 мая ВТБ устанавливает следующий режим работы своих офисов на ближайшее время:

С 1 по 11 мая включительно обслуживание розничных клиентов будет производиться в 139 дежурных отделениях. С 6 по 8 мая число дежурных точек продаж будет увеличено почти до 890 офисов.

30 апреля – обслуживание клиентов производится с сокращением режима работы офиса на 1 час.

С 1 по 7 мая – обслуживание клиентов – физических лиц производится только в дежурных точках продаж.

8 мая – обслуживание клиентов производится с сокращением режима работы дежурного офиса на 1 час.

9 – 11 мая – обслуживание клиентов – физических лиц производится только в дежурных точках продаж.

В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.

Напоминаем, что большинство операций можно совершить в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, осуществить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции. Рекомендуем нашим клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.

Список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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