2020-04-30T10:43:45+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина поджег мать во время застолья

Скоро уголовное дело направят в суд
САНТАЛОВ Константин
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На Алтае мужчина поджег мать во время застольяНа Алтае мужчина поджег мать во время застольяФото: pixabay.com
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42-летнего жителя Мамонтовского района обвиняют в жестоком убийстве матери. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло в феврале 2020 года в одном из сел Мамонтовского района, когда обвиняемый пришел в дом односельчанина. Там он увидел свою мать, распивающую спиртное. Мужчина присоединился к застолью, однако вскоре между родственниками произошла ссора.

- В ходе конфликта обвиняемый взял пластиковую бутылку с дизельным топливом и облил данной жидкостью свою 59-летнюю мать, а затем поджег ее. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении, - отмечают в СУ СКР по региону.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину частично. Он утверждал, что не желал смерти матери и после поджога предпринял меры к ее спасению. Однако данная версия опровергнута собранными доказательствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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