2020-04-30T10:23:56+03:00
Общество

Выпускные вечера в Алтайском крае все же могут состояться

А вот последние звонки в большинстве случаев придется отменить
Анна СЕМИНА
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Выпускные вечера в Алтайском крае могут провести после сдачи ЕГЭ, то есть в июлеВыпускные вечера в Алтайском крае могут провести после сдачи ЕГЭ, то есть в июлеФото: Олег УКЛАДОВ
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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в четверг, 30 апреля, пояснил ситуацию по выпускным вечерам для школьников и о перспективе их проведения.

Как ранее уже было объявлено, досрочного завершения учебного года не будет. Все продолжат обучение в удаленном формате, в соответствии с учебным планом. При этом учебный год для школьников 1-8 классов завершится 22 мая. Следующими на каникулы отправятся старшие ребята. Но многие из них сейчас также живут в ожидании последних звонков.

- Мы школам не рекомендует проведение массовых мероприятий в этот период. Если это малые и малокомплектные школы до 12 человек школе, а выпускников, соответственно, еще меньше, то им можно провести последние звонки, но при жесточайшем соблюдении требований инфекционного режима, - подчеркивает Максим Костенко. - Выпускные вечера, надеемся, провести в этом году по завершению Единых государственных экзаменов, но опять же это будет зависеть в том числе от нашей с вами ответственности и самодисциплины по соблюдению режима самоизоляции.

Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то они пройдут в период с 9 июня по 31 июля. Расписание будет известно ближе к концу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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