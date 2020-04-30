В АлтГТУ начались первые онлайн-защиты выпускных работ
Первые защиты выпускных работ в онлайн-формате по программе профессиональной переподготовки «Энергетика и электротехника» состоялись сегодня в институте развития дополнительного профессионального образования Алтайского государственного технического университета.
И слушатели, и члены итоговой аттестационной комиссии были подключены к видеоконференцсвязи. Защита работ проходила с использованием платформы Cisco WebEx.
Годичную профессиональную переподготовку прошли специалисты, занимающие руководящие должности предприятий ОАО «Алтай-кокс» и производственного отделения Белокурихинские электрические сети ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» («Россети Сибирь»).
«Программа была разработана с учетом профессиональной деятельности специалистов и включала образовательные модули, по окончанию изучения которых слушатели сдавали зачеты, – говорит проректор по непрерывному образованию АлтГТУ Станислав Хомутов. – Сегодня они успешно защитили свои выпускные работы перед итоговой аттестационной комиссией. Их работы предполагали проектирование системы электроснабжения с реконструкцией трансформаторных подстанций своих предприятий. Слушатели программы получат дипломы о профессиональной переподготовке».
По словам проректора Станислава Хомутова, в ближайшее время онлайн-защиты пройдут у слушателей программ повышения квалификации работников бюджетных структур, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Защиты выпускных квалификационных работ студентов АлтГТУ также будут организованны дистанционно в онлайн-формате с июня.
ИСТОЧНИК KP.RU