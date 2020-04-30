30 Апр 2020 2020-04-30T09:31:05+03:00

На Алтае мужчина на BMW Х3 сбил юного велосипедиста. Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай.

Подросток выехал на дорогу перед близко движущимся автомобилем

Изменить размер текста: A A

В Республике Алтай вечером 28 апреля автомобиль BMW Х3 сбил подростка, который ехал на велосипеде, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на одной из улиц в селе Кызыл-Озек. 20-летний житель села Майма, управляя автомобилем BMW Х3, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, допустил наезд на 14-летнего велосипедиста.

В ходе разбирательства установлено, что мальчик выехал на дорогу перед близко движущимся автомобилем из-за неисправности тормозной системы велосипеда.

В результате ДТП подросток получил ссадины и ушибы. Его доставили в медицинское учреждение, не госпитализировали.

Известно, что водитель BMW был трезв.

В отношении участников ДТП вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

Всем прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU