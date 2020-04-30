На Алтае мужчина на BMW Х3 сбил юного велосипедиста
В Республике Алтай вечером 28 апреля автомобиль BMW Х3 сбил подростка, который ехал на велосипеде, сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло на одной из улиц в селе Кызыл-Озек. 20-летний житель села Майма, управляя автомобилем BMW Х3, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, допустил наезд на 14-летнего велосипедиста.
В ходе разбирательства установлено, что мальчик выехал на дорогу перед близко движущимся автомобилем из-за неисправности тормозной системы велосипеда.
В результате ДТП подросток получил ссадины и ушибы. Его доставили в медицинское учреждение, не госпитализировали.
Известно, что водитель BMW был трезв.
В отношении участников ДТП вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
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