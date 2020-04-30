На Алтай-Коксе назвали победителей конкурса по охране труда

30 Апр 2020 2020-04-30T08:56:32+03:00

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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе коллектив железнодорожного цеха. Второе место занял коллектив теплоэлектроцентрали, третье – отдел технического контроля. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах – рисунки, тематические стихи, слоганы, полезные советы. Участники конкурса оформили тематическую баннерную аллею по теме ключевых правил безопасности.

Структурные подразделения-победители поощрили денежными премиями.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU