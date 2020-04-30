Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 30 апреля 2020 года составило 382

30 Апр 2020 2020-04-30T08:50:34+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 30 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 30 апреля 2020 года выросло на 34 человека и составило 382 случая инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, среди 382 зараженных 32 ребенка до 17 лет. А всего выписали из больниц 44 вылечившихся человека.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

За сутки увеличилось число больных: Барнаул – 11 человек, Змеиногорский район – 6, Бийск – 5, Поспелихинский район – 5, Тальменский район – 3, Славгород – 2, Немецкий район – 1, Павловский район – 1 человек

Из общего числа заболевших 35 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 295 случаев – по контакту с заболевшими. Из 382-х заболевших: 49 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 59 – у заболевших ОРВИ, в 274 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU