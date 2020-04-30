Молодежный театр Алтая устроит онлайн-показ спектакля с участием Валерия Золотухина
В рамках проекта «Web-театр» Молодежный театр Алтая 1 мая устроит онлайн-показ спектакля «Праздники детства» по циклу рассказов Василия Шукшина, сообщает официальный сайт Баранула.
Премьера постановки состоялась 21 апреля 2009 года, когда в регионе праздновали 80-летие со дня рождения Василия Шукшина.
- Ценность этой видеозаписи в том, что в роли Деда на сцену Молодежного театра Алтая выходит народный артист России Валерий Золотухин, - отметили в театре.
В основе спектакля «Праздники детства» – автобиографические произведения Василия Шукшина «Из детских лет Вани Попова» и «Далекие зимние вечера». Это скорее киноспектакль. В нем используют кадры из художественного фильма «Праздники детства». Видеоматериалы, отснятые, в том числе, и на родине Василия Макаровича в Сростках, органично дополняют драматическое действие.
Ссылка на просмотр спектакля появится в 18:30 на сайте МТА и в его группах в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU