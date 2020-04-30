ВТБ Лизинг вошел в число лидеров нового отраслевого рейтинга RAEX

30 Апр 2020 2020-04-30T07:18:10+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам исследования российского рынка лизинга за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика), ВТБ Лизинг занял второе место в комплексном отраслевом рейтинге. Рейтинг по новой методике представлен впервые и базируется, помимо объема нового бизнеса, на показателях размера лизингового портфеля, профинансированных средств, лизинговых платежей, собственных средств и уровня кредитного рейтинга лизинговых компаний. АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) по итогам 2019 г. занял первое место на российском рынке по объему полученных лизинговых платежей. Компании было перечислено 169,3 млрд руб.

Как отмечают авторы исследования, в текущих условиях для оценки рыночной позиции и перспектив лизинговых компаний более важное значение приобретают консервативные и инерционные индикаторы, в то время как абсолютный приоритет показателя объема нового бизнеса, который улавливает малейшие колебания конъюнктуры, не вызывает сомнений в стабильных условиях.

По итогам проведенного исследования ВТБ Лизинг получил рейтинговое число 67.67, что позволило компании занять второе место в комплексном рейтинге.

По итогам 2019 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг составил 133,3 млрд рублей. Сумма новых договоров лизинга превысила 208 мдрд руб. Объем полученных лизинговых платежей достиг отметки около 170 млрд р. Профинансированные средства составили 162 млрд р. Лизинговый портфель компании превысил 580 млрд. У ВТБ Лизинг есть действующий кредитный рейтинг агентства "Эксперт РА" на уровне ruAA-.

- Лизинг не остается в стороне от тех изменений, которые происходят сегодня в экономике России, когда устойчивость бизнеса выходит на первый план. Создание и поддержание достаточного "запаса прочности" компании всегда было важной задачей команды ВТБ Лизинг, и практика показывает, что такая позиция полностью себя оправдывает, — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU