Житель Алтайсокго края изнасиловал 70-летнюю женщину

30 Апр 2020 2020-04-30T07:34:01+03:00

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Жителя Зонального района признали виновным в изнасиловании пожилой женщины, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что все произошло в вечернее время в сентябре 2019 года. Подсудимый распивал спиртные напитки в компании знакомых в доме жительницы Зонального района.

- После того, как все гости разошлись, мужчина, преодолевая сопротивление и применяя насилие, совершил в отношении 70-летней хозяйки дома преступление против половой неприкосновенности, - отмечают в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее в Алтайском крае состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвиняли в домогательствах маленькой девочки, а также ряде других преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU