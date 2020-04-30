Из-за майских праздников в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

30 Апр 2020 2020-04-30T07:07:44+03:00

А зачисление пенсии в пройдет в обычном режиме

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В связи с предстоящими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других соцвыплат через отделения «Почты России» изменят с учетом режима работы этого ведомства. Зачисление пенсии в пройдет в обычном режиме, сообщает пресс-служба правительства региона.

В отделениях почтовой связи выходными днями в 2020 году будут 1 и 9 мая.

- Доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме со 2 мая, за 9 мая пенсии доставят в период с 7 по 8 мая. Зачисление пенсии в кредитные учреждения планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая, - сообщила заместитель управляющего региональным ОПФР Наталия Мочалова.

По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные - через кредитные организации.

Уточнить информацию можно в едином региональном контакт-центре ПФР по телефону (3852) 39-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU