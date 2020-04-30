В центре Барнаула установили большую красную звезду
В краевой столице рядом с Нулевым километром появился новый праздничный элемент в виде звезды. Его установили для оформления центральной городской площади к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии города.
Металлическая конструкция в виде красной звезды олицетворяет героизм и мужество советского народа. Высота этой композиции составляет 4,3 метра, длина - 6,8 метра. В темное время суток предусмотрена подсветка звезды.
Конструкцию изготовила администрация Октябрьского района вместе с ИСК «Союз».
Напомним, не так давно президент Владимир Путин поручил отменить все мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы. Пожалуй, самыми масштабными из них являются парад и шествие Бессмертного полка. Организаторы акции сообщили, что в этом году почитать ветеранов будут в онлайн-режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU