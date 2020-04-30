2020-04-30T05:17:26+03:00
Общество

Паллиативная помощь при коронавирусе: жизнь ребенка под постоянным медицинским контролем

Сейчас у краевой детской паллиативной службы 130 подопечных, 40 из них живут в Барнауле
Иван ОЛЕКСЮК
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Приезжать к таким детям без средств защиты – опасно, но в разгар эпидемии найти антисептики, маски и прочие вещи не так уж просто.Приезжать к таким детям без средств защиты – опасно, но в разгар эпидемии найти антисептики, маски и прочие вещи не так уж просто.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Алтайском крае захватывает все новые районы, по состоянию на 29 апреля в регионе выявлено 348 случаев заражения. Жителей все настойчивее просят соблюдать режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение болезни. Но есть люди, жизнь которых карантин почти не изменил. Это маленькие пациенты паллиативной службы. Их семьи и раньше соблюдали все меры предосторожности.

Сейчас у краевой детской паллиативной службы 130 подопечных, 40 из них живут в Барнауле. Врачи говорят, что наизусть помнят имена и диагнозы каждого из них.

Любые инфекции для таких пациентов могут быть опасны, но они должны быть постоянно под присмотром докторов – это этого зависят их жизни.

Просьба выполнена - партия дезинфицирующего средства передана по назначению. Фото: Олег УКЛАДОВ

Просьба выполнена - партия дезинфицирующего средства передана по назначению.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Эти дети нуждаются в неотложных мероприятиях, как, к примеру, смена трахеостом, подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия. В основном это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями, - говорит главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в Алтайском крае Наталья Зоричева.

Приезжать к таким детям без средств защиты – опасно, но в разгар эпидемии найти антисептики, маски и прочие вещи не так уж просто. А потребность в них большая - обработка производится при каждом посещении, также важна обработка поверхностей, рук и материалов.

Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева обратилась к депутату Государственной думы РФ Александру Прокопьеву с просьбой обеспечить индивидуальными антисептиками врачей паллиативной службы и семьи, с которыми они работают.

Просьба выполнена - партия дезинфицирующего средства передана по назначению. Теперь врачи могут спокойно продолжать выполнять свой долг, хотя для них это не просто работа, а часть их жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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