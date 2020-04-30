Два частных дома серьезно пострадали от огня в Барнауле

30 Апр 2020 2020-04-30T04:30:22+03:00

Пожар в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 29 апреля произошел серьезный пожар на улице Верхнегляденская. В тушении участвовали 34 человека, использовали 10 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия пожарных подразделений жилой дом горел открытым огнем. Спасателям потребовалось около часа для ликвидации возгорания. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, для бесперебойной подачи воды проложили магистральную линию.

В результате происшествия огнем повреждены два частных дома и надворная постройка. Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших людей на пожаре нет.

Наиболее вероятная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тушить пожары алтайским спасателям помогают добровольцы

В крае действует особый противопожарный режим (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU