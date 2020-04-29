Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует на Алтае

29 Апр 2020 2020-04-29T15:07:54+03:00

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Алтайские синоптики опубликовали штормовое предупреждение из-за сильного ветра: ночью 30 апреля в регионе ожидается усиление до 20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров в секунду. Также возможны дожди и грозы.

Сильный ветер грозит падением деревьев или обрушением конструкций. Поэтому в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.

- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, с 22 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Согласно постановлению правительства, в регионе запрещено поджигание прошлогодней травы. Нарушителям грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU