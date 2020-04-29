2020-04-29T14:11:16+03:00
Общество

Тушить пожары алтайским спасателям помогают добровольцы

В крае действует особый противопожарный режим
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В крае действует особый противопожарный режимВ крае действует особый противопожарный режимФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Алтайском крае профессиональным пожарным помогают добровольцы. За прошедшие сутки пожарные команды и дружины помогли огнеборцам в ликвидации нескольких возгораний.

Так, 29 апреля недалеко от Курьи горела сухая трава. Площадь составила около 8 тысяч квадратных метров. Вместе с пожарными тушить возгорание прибыла и добровольная дружина. Им удалось не допустить, чтобы огонь перешел на дома в ближних селах. Также огнеборцы справились с тушением пожара в селе Стан-Бехтемир Бийского района и селе Новоегорьевское. Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 82 пожара на территории региона, половина из которых – поджог травы.

- Напоминаем, что к административной ответственности в виде штрафа подвергаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях городского и сельских, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест. За нарушение требований пожарной безопасности собственнику придётся заплатить штраф, - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Для обычных граждан штраф составит от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях наступает уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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