2020-04-29T13:56:35+03:00
Происшествия

На Алтае мужчину осудили за домогательство маленькой девочки

Также его обвинили в нескольких кражах
Анна СЕМИНА
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Мужчину признали виновным и назначили ему 12 лет 8 месяцев колонии особого режимаМужчину признали виновным и назначили ему 12 лет 8 месяцев колонии особого режимаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвиняли в домогательствах маленькой девочки, а также ряде других преступлений.

Следствие и суд установили, что в августе прошлого года мужчина был в гостях у своей знакомой.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери своей подруги, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо этого выяснилось, что в ноябре 2017 года он украл с придомовой территории и из гаража жителя одного из сел Алейского района имущество на общую сумму более семи тысяч рублей. А также в августе 2019 году похитил из автомобиля знакомой телефон.

Суд признал мужчину виновным по всем эпизодам и назначил ему 12 лет восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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