2020-04-29T13:18:39+03:00
Общество

Первая в этом году тройня родилась в перинатальном центре «ДАР»

Их назвали Евгений, Виктория и Алиса
Анна СЕМИНА
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Малыши появилась на свет при помощи кесарева сечения (фото: "ДАР")Малыши появилась на свет при помощи кесарева сечения (фото: "ДАР")
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В среду, 29 апреля, в барнаульском перинатальном центре «ДАР» впервые в этом году на свет появилась тройня.

Радостное событие в семье Светланы и Павла Прыженковых произошло в полдень. О малышах они мечтали семь лет. Хотели и мальчика и девочку и даже придумали им имена – Евгений и Виктория. Каково же было счастье будущих родителей, когда на УЗИ им сказали, что у них будет сразу три ребенка! Третьей стала еще одна девочка. Ей дали имя Алиса.

- У этого имени нет единого толкования, нам с мужем пришёлся по душе красивый и поэтичный перевод с латинского: alis – «крылья». Наши дети наконец-то появились на свет и это, конечно, окрылило нас! Сегодня самый счастливый день нашей жизни! – приводит слова молодой мамы пресс-служба перинатального центра.

Тройня появилась на свет с помощью кесарева. Сама Светлана говорит, что морально была готова к операции, хотя все равно побаивалась, но когда увидела операционную бригаду, совершенно успокоилась.

- Малыши родились весом 1820, 1520 и 1130 граммов. Сейчас они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, - добавляют в «ДАРе».

Сейчас дети находятся в кувезах на аппаратах, которые фиксируют важные показатели жизнедеятельности. Там они пробудут, пока не окрепнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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