2020-04-29T12:44:55+03:00
Звезды

Музыкальный театр Алтая представит постановку на стихи Роберта Рождественского

Артисты все это время проводили репетиции дома, а сейчас идет монтаж ролика
Анна СЕМИНА
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Премьера композиции состоится 6 маяПремьера композиции состоится 6 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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Труппа Алтайского музыкального театра готовит представить зрителям литературно-музыкальную композицию на стихи Роберта Рождественского. Ее покажут в формате онлайн 6 мая.

Артисты готовят премьеру на композицию «Вечная слава героям». В ее основе лежит поэма Рождественского «Реквием», а также «Реквием» другого не менее легендарного персонажа - Вольфганга Амадея Моцарта.

- Сочетание двух разных эпох, традиций, стилей не только отлично складывается в единую картину, но и обостряет её, - говорит главный режиссер Алтайского музыкального театра Константин Яковлев. – Это наш новый проект, посвященный Великой Победе. Все это время мы репетировали в своих квартирах по видеосвязи. Затем каждый участник записал свою часть и сейчас завершается монтаж спектакля. Таким образом, зритель увидит полноценную постановку. Кстати, каждый артист читает свою часть произведения с зажженной свечой, которую затем символически передает другому участнику спектакля.

Спектакль покажут в 18.30. Ссылка на эфир будет опубликована на сайте и в социальных сетях заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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