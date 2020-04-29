Назначен новый начальник УМВД по Барнаулу

29 Апр 2020 2020-04-29T12:31:26+03:00

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В Барнауле назначили нового начальника управления МВД России по городу. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.

- Приказ о его назначении подписан сегодня, - сообщает «Политсибру» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Предшественник Майдорова – Максим Гердт – прикинул пост в связи с выходом на пенсию.

Александру Майдорову 39 лет, из которых он более 20 лет служит в органах внутренних дел. Последние шесть лет занимал пост заместителя начальника УМВД по городу Барнаулу. Полковника полиции характеризуют как инициативного и грамотного руководителя, в службе его отличает требовательность и творческий подход к реализации поставленных задач.

Справка КП

Александр Майдоров имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция» (Барнаульский юридический институт МВД России).

Службу в органах начинал в должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу.

В должность заместителя начальника УМВД вступил в мае 2014 года.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU