Ректорат АлтГУ за год заработал более 14 млн рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T12:16:28+03:00

При этом рядовые сотрудники в среднем получают не больше 39 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Алтайский государственный университет опубликовал отчет по зарплатам своих сотрудников по итогам 2019 года. Согласно этим данным, высшее руководство обогатилось более чем на 14 миллионов рублей.

Как пишет ИА «Банкфакс», месячный заработок ректора Сергея Бочарова, в частности, превышает жалование семи рядовых сотрудников вместе взятых - 286 тысяч рублей. А первый проректор по учебной работе Евгения Жданова в среднем получает 231 тысячу рублей в месяц, проректор по развитию международной деятельности Роман Райкин – 206 тысяч рублей и так далее.

Однако если посчитать, среднюю заработную плату рядовых сотрудников, то она не превышает 39 тысяч рублей.

- То есть за год рядовой сотрудник вуза в среднем зарабатывает около 456 тысяч рублей, - пишет источник.

Если провести несложные расчеты, то можно сделать вывод, что Сергей Бочаров заработал за прошлый год примерно 3,4 млн рублей. А судя по декларации за 2018 год, его заработок составил 1,7 млн рублей. Неплохая прибавка в условиях Алтайского края.

Примечательно, что предыдущий ректор вуза Сергей Землюков в свой последний год руководства заработал чуть больше трех миллионов.

Тем временем, несмотря на пандемию, АлтГУ продолжает исправно собирать плату за обучение, причем в прежнем размере, несмотря на то, что обучаются студенты дистанционно. В итоге один из студентов Виктор Дряхлов призвал сделать перерасчет, так как, по его мнению, дистант не может считаться полноценной заменой очной формы.

Студенты уже написали петицию на имя президента страны Владимира Путина и попросили его обратить внимание на высшее образование. По их мнению, перерасчет платы за второй семестр обучения – будет как никогда кстати. Письмо подписали уже более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU