В Алтайском крае ремонтируют дороги в рамках национального проекта

29 Апр 2020 2020-04-29T10:44:52+03:00

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае ремонтируют 21 объект.

В их числе 12 улиц Барнаула, три в Новоалтайске и еще шесть краевых трасс в районах.

- Всего в 2020 году работы по ремонту, строительству и реконструкции проведут на 125 объектах, среди которых 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 33 улицы в Барнауле, 11 - в Бийске и девять - в Новоалтайске, - сообщают в министерстве транспорта края.

Один из самых сложных и масштабных проектов- дорога Белоярск – Заринск. Работы там ведутся уже пятый год. Дорожники уже обновили более 60 километров и это еще не конец.

- Это направление выбрано не случайно, на территории Заринского района расположены два крупных предприятия, которые напрямую влияют на развитие экономики Алтайского края, а также здесь проходит транзитный маршрут в соседние регионы, - говорит министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Работы на объекте продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU