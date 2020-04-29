Барнаульский зоопарк объявил о сборе пожертвований на питание для своих животных

29 Апр 2020 2020-04-29T09:44:34+03:00

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Тяжелые времена в связи с введенными ограничительными мероприятиями все же наступили в и Барнаульском зоопарке. Чтобы хоть как-то выжить руководство было вынуждено объявить о сборе средств от своих друзей.

- Дорогие друзья! Мы долго отказывались от Ваших предложений о финансовой помощи, но неблагоприятная ситуация затянулась. Зоопарк принял решение открыть сбор пожертвований. Мы очень признательны каждому из Вас за заботу о наших питомцах и о зоопарке в целом! Будем благодарны любой Вашей помощи! Помоги зоопарку! Сохрани природу Планеты! – говорится в объявлении на страницах «Лесной сказки» в социальных сетях.

Материальную помощь зоопарку можно перевести на карту, либо на банковский расчетный счет. В назначении перевода обязательно стоит указать «пожертвование зоопарку».

Отметим, Барнаульский зоопарк не является государственным и существует только за счет собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU