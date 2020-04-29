2020-04-29T08:47:00+03:00
Общество

В пригороде Барнаула провели весеннюю противопожарную опашку территорий

Такая мера считается наиболее эффективной в борьбе с лесными пожарами
Анна СЕМИНА
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Опашка территорийОпашка территорийФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Противопожарные меры предпринимают в пригороде Барнаула. Так в Ленинском районе вблизи ряда поселков и садоводств провели противопожарную опашку.

В частности, по информации пресс-центра администрации города, ее провели вблизи поселков Научный Городок, Березовка, Гоньба, Казенная Заимка, Землянуха.

- Работы выполнены подрядной организацией на площади в 58 300 квадратных метров, - добавляет источник.

Помимо этого, садоводства «Обь-2», «Обь-3», «Дизель» и «Озерное» провели опашку самостоятельно.

Считается, что в качестве меры борьбы с ландшафтными пожарами, такие полосы являются одными из наиболее эффективных, так как огню становится просто некуда распространяться. Как правило, полосы прокладывают вокруг населенных пунктов, в тех местах, где они примыкают к опушкам лесов и полям сельхоз назначения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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