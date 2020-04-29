Фонд Александра Прокопьева подвел итоги медиаконкурса, посвященного 75-летию Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T10:00:15+03:00

В списке победителей не три, а четыре автора

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Два месяца жители Алтайского края снимали видео о своих ветеранах, блокадниках и тружениках тыла. Наш регион направил на фронт больше 550 тысяч солдат, почти половина домой так и не вернулись. Андрей Дворников из Заринска рассказал про своего прапрадеда, для которого война закончилась по дороге на фронт. Сейчас в свои десять лет школьник мечтает стать защитником родины. В прошлом году принял участие в реконструкции «Днепровский рубеж» и сделал то, чего не смог сделать его прапрадед.

– Свой первый бой я запомнил из-за того, что я сделал три выстрела по врагу. И кажется, одного убил. Я отомстил за тебя дед, – обращается в ролике к своему прапрадеду Андрей Дворников.

А вот братьям Шичковым Семёну и Максиму из Барнаула очень повезло, их прапрадед жив, о войне и трудовых подвигах они узнают из первых уст.

Видеоролики семьи Дворниковых и Шичковых набрали одинаковое количество баллов и заняли третье место. Авторы получат смартфоны. Ноутбук, за второе место отправится в Бийск – Софье Шалупиной.

Ролик-победитель на сайте Фонда депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева стоит под номером 99.

– Работа победителя западает в душу. Ролик, который не оставит равнодушным никого, – отмечает Людмила Параева, председатель попечительского совета Фонда Александра Прокопьева.

Наталья Герасимова, победительница конкурса, рассказала о своем дедушке. О войне и мирной жизни. Как вместе они пели песни, разучивали стихи, собирались за большим столом. Особой теплотой наполнены ее воспоминания о жаренках, которые готовил дед для своих внуков. Ролик о ветеране создавали всей семьей. Старались рассказать без пафоса, и сюжет получился живой, душевный.

Наградой за победу в конкурсе должна была стать поездка в Москву на троих на праздник Победы. Когда депутат Госдумы Александр Прокопьев объявлял конкурс – это было в начале февраля – никто представить не мог, что Парад Победы может быть перенесен. Осознавая необходимость исполнить свои обязательства, организаторы проекта приняли решение изменить главный приз. Вместо поездки в Москву на три дня семья Герасимовых получит денежный эквивалент.

Итак, итоги конкурса подведены, победители ко Дню Победы получат свои призы. Двести девяносто девять человек – электронные дипломы участников конкурса. По запросу можно будет получить диплом в отпечатанном виде. Но только по окончании карантина. Работы победителей и участников вы можете посмотреть на официальном сайте Фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU