2020-04-29T07:59:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 апреля 2020 года составило 44

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 апреля 2020 года
Анна СЕМИНА
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Уже 44 человека вылечились от коронавируса в Алтайском краеУже 44 человека вылечились от коронавируса в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 апреля 2020 года увеличилось еще на девять человек и составило 44.

Положительная динамика определенно есть. Днем ранее домой к своим родным отправились шесть человек и вот за последние сутки из больниц выписали еще девятерых. Конечно, вместе с тем растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба на 29 апреля в Алтайском крае диагноз подтвержден у 348 человек, из них 26 – это дети до 17 лет.

В числе новых инфицированных семь – это жители Барнаула, трое – из Бийска, десять – в Змеиногорском районе, в Новичихинском, Немецком районах и в городе Камень-на-Оби - добавилось по одному. Зарегистрирован первый случай заболевания в Кулундинском районе – один человек.

Под наблюдением медиков остаются 1583 человека, (за сутки добавилось еще 177). Снято с наблюдения – 7522 человека (за последние сутки – 195). Лабораторно в Алтайском края на новую коронавирусную инфекцию обследовано 25163 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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