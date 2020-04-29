Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 апреля 2020 года составило 348
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 апреля 2020 года выросло на 24 человека и составило 348 случаев инфицирования.
Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, в числе инфицированных 26 детей возрастом до 17 лет. За последний день на семь пациентов больше стало в Барнауле, три выявлено в Бийске, в Змеиногорском районе – десять, в Новичихинском, Немецком районах и Камне-на-Оби - по одному.
- Зарегистрирован первый случай заболевания в Кулундинском районе – один человек, - добавляет источник.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, а также проводят заключительную дезинфекцию в очагах.
По состоянию на 29 апреля под медицинским наблюдением остаются – 1583 человека, (за сутки добавилось – 177). Снято с наблюдения 7522 человека. Тестирование на наличие коронавируса прошли уже 25163 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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