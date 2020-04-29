Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 апреля 2020 года составило 348

29 Апр 2020 2020-04-29T07:12:11+03:00

За сутки в крае выявили новые случаи заражения - их 24 Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 апреля 2020 года выросло на 24 человека и составило 348 случаев инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. По его информации, в числе инфицированных 26 детей возрастом до 17 лет. За последний день на семь пациентов больше стало в Барнауле, три выявлено в Бийске, в Змеиногорском районе – десять, в Новичихинском, Немецком районах и Камне-на-Оби - по одному.

- Зарегистрирован первый случай заболевания в Кулундинском районе – один человек, - добавляет источник.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, а также проводят заключительную дезинфекцию в очагах.

По состоянию на 29 апреля под медицинским наблюдением остаются – 1583 человека, (за сутки добавилось – 177). Снято с наблюдения 7522 человека. Тестирование на наличие коронавируса прошли уже 25163 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU