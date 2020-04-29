Пешеходную зону ремонтируют в Индустриальном районе Барнаула

29 Апр 2020 2020-04-29T06:43:15+03:00

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В Индустриальном районе Барнаула рабочие приступили к благоустройству пешеходной части улицы Георгиева. Ее приводят в порядок в рамках реализации мероприятий Года памяти и славы в России.

В частности работы ведутся на участке от улицы 50 лет СССР до здания №32 по улице Георгиева. Здесь уже заменили асфальт и металлические ограждения, отделяющие пешеходную зону от зеленой. Вместо них появились новые с полимерным покрытием.

- Также здесь обновили и стелу, которая находится в центре аллеи. Её покрасили, а устаревшие баннеры заменили новыми с полноцветной печатью в тематике 75-летия Великой Победы, - сообщают в администрации города.

В дальнейшем на аллее появятся цветочные вазоны, а завершить работы планируют уже к завтрашнему дню.

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ИСТОЧНИК KP.RU