2020-04-29T06:25:47+03:00
Происшествия

В Барнауле воры похитили восемь пожарных шлангов

В помещение подъезда они проникли по пожарной лестнице
Анна СЕМИНА
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Воры похитили пожарные рукава вместе с муфтами и сопламиВоры похитили пожарные рукава вместе с муфтами и сопламиФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле полицейские задержал двух мужчин, которых подозревают в крае пожарных рукавов.

В отдел полиции по Железнодорожному району обратилась местная жительница. Она сказала, что является представителем одного из ТСЖ города и в ее доме произошла кража пожарных шлангов.

- Полицейские установили, что накануне неизвестные проникли в подъезд и украли пожарные шланги вместе с муфтами и соплами. Сумма причиненного ущерба составила восемь тысяч рублей. Злоумышленники залезли в помещение по пожарной лестнице, а после того, как собрали все, что намеревались, скрылись с места преступления, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре были установлены личности предполагаемых воров. Ими оказались двое мужчин - 1973 и 1969 годов рождения. Оба проживают в Барнауле.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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