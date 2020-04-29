2020-04-29T06:08:40+03:00
Общество

Как барнаульцам можно отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ и сэкономить 2,7 миллиона литров воды в год

Это 1,6 тонны бумаги, которая после пары прочтений превращаются в мусор и отправляется на полигоны.
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Каждый месяц в Барнауле печатают и разносят по почтовым ящикам более 270 тысяч квитанций за ЖКУ для жителей многоквартирных домов. Это 1,6 тонны бумаги, которая после пары прочтений превращаются в мусор и отправляется на полигоны. Потребители Сибирской генерирующей компании в Барнауле могут отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных с помощью Личного кабинета Системы «Город». Как отказаться от бумажной квитанции?

Шаг 1: Зайдите через браузер в Личный кабинет Системы «Город». Как зарегистрироваться в нем? Подробная инструкция здесь.

Шаг 2: Откройте раздел «Настройки», он находится в верхнем правом углу.

Шаг 2.

Шаг 2.

Шаг 3: В открывшемся окне введите свою электронную почту, нажмите кнопку «Подтвердить».

Шаг 3.

Шаг 3.

На указанный ящик придет разовый пароль, который нужно ввести во всплывающем окне.

Шаг 4.

Шаг 4.

Шаг 4: Поставьте отметку в настройках Личного кабинета: «Получать квитанции по электронной почте».

Шаг 5.

Шаг 5.

Польза для себя и для планеты

Электронные квитанции:

- приходят на неделю раньше, чем бумажный прототип;

- не занимают место в шкафу; не теряются, их всегда можете сохранить на телефон или компьютер, а если случайно удалили, то можно восстановить из почты;

- не нужно выходить в подъезд, чтобы забрать из почтового ящика, что актуально в режиме самоизоляции.

А если говорить о возможном вкладе только одного Барнаула в защиту природы Земли:

- для производства бумаги барнаульских квитанций нужно 5,4 тонны древесины ежемесячно, а в год это 20 тонн макулатуры и 480 вырубленных деревьев;

- на изготовление одного листа бумаги формата А4 нужно 10 литров воды, то есть для Барнаула на это расходуется 2,7 миллиона литров воды в год.

Также в Личном кабинете Системы «Город» на сайте либо в приложении для смартфона можно воспользоваться следующими услугами:

- подать показания счетчиков; просмотреть статистику показаний по счетчику; проанализировать потребление горячей воды за прошлые месяцы;

- не выходя из дома оплатить коммунальные услуги и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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