2020-04-29T05:15:52+03:00
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Имя Михаила Евдокимова увековечат в названии барнаульской улицы

Такое решение было принято комиссией при администрации города
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Имя Михаила Евдокимова увековечат в названии барнаульской улицыИмя Михаила Евдокимова увековечат в названии барнаульской улицыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле приняли решение об увековечивании памяти бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в названии одной из улиц Барнаула. Накануне культурологическая комиссия при администрации города дистанционно рассмотрела вопрос присваивания улицам имен в честь земляков.

- Участники культурологической комиссии рассмотрели многочисленные обращения общественности и высказанные администрации города рекомендации по увековечению памяти бывшего главы администрации Алтайского края, заслуженного артиста Российской Федерации Евдокимова Михаила Сергеевича - присвоению его имени «площади (улице, парку, скверу) в административном центре Алтайского края – Барнауле, - отметили в мэрии.

В итоге, комиссия согласилась увековечить имя Евдокимова в названии улицы города.

Кроме того, к юбилею Великой Победы было принято решение о том, что две улицы в микрорайоне перспективной застройки получат имена Героев Советского Союза - Нестора Козина и Григория Левина. Также было предложено назвать улицу в честь Анатолия Мельникова, почетного гражданина Алтайского края и города Барнаула. Все предложения удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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