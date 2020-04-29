Имя Михаила Евдокимова увековечат в названии барнаульской улицы
В Барнауле приняли решение об увековечивании памяти бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в названии одной из улиц Барнаула. Накануне культурологическая комиссия при администрации города дистанционно рассмотрела вопрос присваивания улицам имен в честь земляков.
- Участники культурологической комиссии рассмотрели многочисленные обращения общественности и высказанные администрации города рекомендации по увековечению памяти бывшего главы администрации Алтайского края, заслуженного артиста Российской Федерации Евдокимова Михаила Сергеевича - присвоению его имени «площади (улице, парку, скверу) в административном центре Алтайского края – Барнауле, - отметили в мэрии.
В итоге, комиссия согласилась увековечить имя Евдокимова в названии улицы города.
Кроме того, к юбилею Великой Победы было принято решение о том, что две улицы в микрорайоне перспективной застройки получат имена Героев Советского Союза - Нестора Козина и Григория Левина. Также было предложено назвать улицу в честь Анатолия Мельникова, почетного гражданина Алтайского края и города Барнаула. Все предложения удовлетворены.
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ИСТОЧНИК KP.RU